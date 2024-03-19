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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باير ليفركوزن يؤكد إستمرار مدربه تشابي الونسو

تشافي الونسو
تشافي الونسو

تحدث فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي بنادي باير ليفركوزن الألماني عن موقف الإسباني تشافي الونسو المدير الفني للفريق من الإستمرار في منصبه خلال الموسم المقبل.

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وقال فيرناندو كارو في تصريحات لشبكة “ سكاي سبورتس” الألمانية: “ لا يوجد لدينا شك في إستمرار تشابي الونسو معنا في الموسم المقبل ”.

وأضاف: “ عقد الونسو يمتد حتى 2026 وتربطنا به علاقة مميزة ".

وأكمل: “ في كرة القدم لا يمكنك معرفة ما قد يحدث لكن لدي ثقة كبيرة في إستمراره معنا ”.

ويعد تشابي ألونسو أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب فريق بايرن ميونخ في الموسم المقبل عقب رحيل توماس توخيل عن منصبه ".

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