قنا تحتفل بذكري انتصارات العاشر من رمضان

حضر الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، مساء اليوم الثلاثاء، نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، احتفال ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى

قال نائب محافظ قنا، إن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار.

مؤكدًا الدور الوطني والبطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذي مازالت تقدمه والتضحيات العظيمة، التي لا تتوانى عنها لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة، وتحقيق التنمية والرخاء والدفع بعجلة البناء إلى الأمام.

بدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ عبد السلام إبراهيم.

ثم كلمة اوقاف قنا القاها الدكتور محمد محمود امام المسجد، التى تحدث فيها عن فضل شهر رمضان على الأمة العربية والإسلامية والدروس المستفادة من انتصار المصريين فى ذكرى العاشر من رمضان.

والتى تزامنت مع انتصارات حرب اكتوبر المجيدة مشيدا بدور القوات المسلحة فى التصدى لأى عدوان وحفظ الأمن والأمان، والدفع بعجلة التنمية والبناء إلى الأمام.

واختتم الحفل بعدد من الابتهالات والتواشيح الدينية، والتى انشدها المبتهل الشيخ علاء احمد امام خطيب بالأوقاف

حضر الاحتفال، حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة أوقاف قنا، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية، ولفيف من المواطنين من ابناء المحافظة