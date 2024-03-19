صراع إنجليزي على ضم نجم بوروسيا دورتموند

يبدو أن الهولندي دولين مالين، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، سيكون الصراع القادم بين أندية الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكشفت شبكة "مترو" البريطانية، أن الثلاثي الإنجليزي ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد، لديهم النية في التعاقد مع مالين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت أن المهاجم الهولندي لديه رغبة قوية في الرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني مع نهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير ألمانية أن إدارة بوروسيا دورتموند تنتظر الحصول على 42 مليون جنيه إسترليني من أحد الأندية الإنجليزية الثلاثة، من أجل الموافقة على رحيل مهاجم الجراد الأصفر في الصيف المقبل.

وكان مالين قد شارك مع بوروسيا دورتموند في جميع البطولات خلال الموسم الحالي، حيث نجح في إحراز 13 هدفًا، بينما صنع 3 أهداف.

الجدير بالذكر أن مالين كبد خزينة بوروسيا دورتموند 25 مليون جنيه إسترليني، عندما انتقل للأصفر قادمًا آيندهوفن الهولندي في 2021 الماضي.