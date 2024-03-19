التحقيق فى واقعة مقتل طفلة علي يد عشيق أمها

تباشر نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة مقتل طفلة على يد عشيق أمها في مدينة نصر.

تبين من التحقيقات الأولية أن عاملا قتل ابنة عشيقته في مدينة نصر البالغة من العمر 11 عاما.

واتهمت السيدة فى التحقيقات

زوجها بتعديه على ابنتها تدعى “ريتاج” مما أحدث إصابتها على إثرها تم نقلها إلى المستشفى، وأضافت في أقوالها إن “سارة. ح” 32 عاما، على خلاف مع زوجها وبسبب رفضها إقراضه مبالغ مالي طلبه منها، فاعتدى على ابنتهما بالضرب، وأحدث إصابتها وخرج من البيت، فقامت بنقل ابنتهما الي المستشفى.

تبين من الكشف الطبي على الطفلة أنها تعاني من اضطراب في درجة الوعي، وترقد أسفل أجهزة التنفس الصناعي، وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وسحجات بالأطراف ونزيف بالمخ، ولا يمكن استجوابها.

وعقب الاستماع إلى أقوال الزوج بما نسبته إليه زوجته من اتهامات وتعديه على ابنتهما فأنكر وأقر لأنه زوجته على علاقة بشخص آخر.

وانتقل رجال المباحث مرة أخرى للمستشفى للاستعلام عن حالة الطفلة المصابة والاستماع إلى أقوالها، فتبين أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وبمناقشة الأم مرة أخرى بعد استجوابها حول ما أقره زوجها وبتضييق الخناق عليها أقرت بعدم روايتها اتهامها لزوجها تبين وقالت إنها تركت منزل الزوجية قبل شهر من ارتكاب الواقعة، وتعرفت على شخص يدعى محمد.ج.

وأضافت في اعترافاتها بأن "محمد. ج" كان يقيم برفقة أبنائها، وتربطها به علاقة غير شرعية، وأكدت بأنه صباح يوم الواقعة اعتدى عشيقها على ابنتها بسبب تبولها أثناء نومها، فأحدث إصابتها.

تم القبض على الأم وعشيقها، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، بتهمة قتل الطفلة، وبعرضهما على جهات التحقيق قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.