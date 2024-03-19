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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يتناول الإفطار مع عمال النظافة والأيتام

حفل الإفطار بالغربية
حفل الإفطار بالغربية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مشاركة 1000 من عمال النظافة والأطفال الأيتام إفطارهم الجماعي الذي نظم  بكورنيش عربات الطعام المتنقلة، في تقليد سنوي لإدخال البهجة والسرور على ابناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور العقيد أحمد الكنيسي الأمن الوطني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ولفيف من قيادات الحزب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الإفطار تم إجراء القرعة العلنية لاختيار ٥ فائزين برحلات عمرة مجانية، فاز بها 2 من الامهات المثاليات وام لبطلة من متلازمة داون، و2 عمال نظافة من مركز ومدينة طنطا.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للفائزين برحلات العمرة، كما وجه التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

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