حملة لإزالة المخالفات والإشغالات في دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة بمركز الحى الثانى بالمدينة، وذلك للقضاء على جميع مظاهر التعديات والإشغالات والحفاظ على المظهر الحضارى وخطوط التنظيم بالمدينة.

نوه رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن مصادرة مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة، وتم مصادرة وإيداع المضبوطات مخازن الجهاز، و تحرير محاضر إشغال لأصحاب المحلات التجارية للتعدى على خطوط التنظيم والباعة الجائلين، مع إستكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال تلك المخالفات.

أكد رئيس الجهاز ، على استمرار أعمال الرصد والمتابعة بجميع أحياء المدينة، لإنهاء أى مظاهر للتعديات والإشغالات فى مهدها، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق القانون وعدم التهاون مع مثل هذه الظواهر على مدار الـ 24 ساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة.