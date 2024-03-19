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الثلاثاء 19 مارس 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل أول اجتماع لمجلس أمناء مدينة الشروق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد جهاز مدينة الشروق، برئاسة المهندس على سعد رئيس الجهاز، عقد أول اجتماع رسمى لمجلس أمناء المدينة، وذلك فى دورته الجديده 2024/2025، برئاسة  سيد جلال رئيس المجلس.

وتناول الاجتماع الأول مناقشة موضوعات عده جاء فى مقدمتها الدفع بتدعيم بعض الخدمات التى تساهم فى تحقيق متطلبات عاجله للسكان فى المرحلة الحالية

وقال المهندس على سعد رئيس الجهاز، إن ملف زيادة الحصة التموينية للخبز المدعم فى ظل التوسع العمرانى الذى تشهده المدينة سيتم تدعيمه بكل السبل لتوفير الإحتياجات المطلوبة ودراسة المواقع المناسبه للنشاط.

و أوضح رئيس الجهاز، بأنه سيتم تنظيم اجتماع بحضور ممثل لجنة المواصلات بالمجلس، ومسؤول الجهاز لحل شكاوى المواطنين، لبحث انتظام مواعيد الرحلات والصيانة الداخلية للأتوبيسات.

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