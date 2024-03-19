اجتماع تنسيقي في جهاز دمياط الجديدة لإنشاء محطة محولات كهرباء جديدة

عقد الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء، اجتماع تنسيقى مع ممثلى شركة “ايى بى بى”، وبحضور المهندس محمود نعمان نائب رئيس الجهاز، ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية.

جاء الاجتماع لدراسة موقف إنشاء محطة محولات مدينة دمياط الجديدة، بجهد ( ١١/٦٦ ك ف )، وذلك لتغطية التوسعات التى تشهدها المدينة، من مشروعات وفرص استثمارية وتلبية القدرات المطلوبة فى دعم هذه المشروعات.

واستعراض الاجتماعـ الموقف بالكامل وجارى العرض على الجهات المختصة للدراسة، وتحديد الموقف الفعلى للبدء في تنفيذ هذة المرحلة.