برقم القيد.. رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي في انتخابات المحامين 2024

أعلن المركز الإعلامي لنقابة المحامين، عن توفير خدمة الاستعلام عن المعلومات الانتخابية للتصويت في انتخابات المحامين 2024 وذلك من خلال الرابط

https://egyls.com/elections

، باستخدام رقم القيد للمحامي، وذلك تيسيرا على للمحامين أثناء عملية التصويت.

وأطلق المركز الإعلامي لنقابة المحامين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المحامون المقيد أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات لاختيار النقيب العام ومجلس النقابة العامة، المقرر انعقادها في الثالث والعشرين من مارس الجاري.



اللجان الانتخابية بكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية

ونشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين البيان الكامل للجان الانتخابية والتسلل الانتخابي بكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وتجرى الانتخابات يوم السبت المقبل الموافق الثالث والعشرين من مارس الجاري، لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.