وزيرة الهجرة تؤكد متابعتها التحقيقات في مقتل الرهبان الثلاثة بجنوب أفريقيا

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة أنها تتابع سير تحقيقات الحادث الأليم، الذي وقع بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجنوب أفريقيا.

وتتابع وزيرة الهجرة إجراءات الحادث بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة بريتوريا والسلطات المعنية في جنوب إفريقيا، والتي ألقت القبض على المشتبه بهم، فور وقوع الحادث.

وحرصت وزيرة الهجرة على تقديم خالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية، ولعائلات وأسر الرهبان المصريين الثلاثة.

تجنيز الرهبان المصريين الثلاثة

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في مراسم صلوات تجنيز الرهبان المصريين الثلاثة، الذين استشهدوا إثر حادث أليم، وقع بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجنوب أفريقيا.

والرهبان الثلاثة هم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس، حيث صلى صلوات الجنازة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية، مع جمع كبير من أساقفة المجمع المقدس