تعرض شخصين للإصابة بحروق على يد جارهما في منطقة بولاق الدكرور أثر رشقهما بزجاجة مولوتوف وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

رشقهم بالموتولوف. . إصابة شخصين بحروق علي يد جارهما ببولاق الدكرور



البداية بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال شخصين مصابين بحروق في الوجه والجبهة أثر تعرضهم للتعدي من قبل جارهما.



ودلت التحريات، أن المتهم مريض نفسي وراء الواقعة إذ اتهمه جاراه الاثنان بإلقائهما بالمولوتوف حيث تشاجر مع جيرانه ظنا منه أنهما ينويان إيذاءه خلافا للحقيقة، إذ ألقاهما بالمولوتوف أثناء تواجدهما أعلى سطح سكنهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.



كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 15 سنة لشقيقين، بسبب اتهامهما بالشروع في قتل شخص، لخلافات سابقة بينهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.



تضمن أمر إحالة المتهمين «أ.ع.أ» وشقيقه «إ.ع.أ» إلى محكمة الجنايات أنهما في غضون شهر يناير من عام 2023 شرعا في قتل المجني عليه «محمد.ي.ا» عمدا مع سبق الإصرار؛ بأن عقدا العزم على قتله، إثر خلافات سابقة فيما بينهم، وقاما بإشهار سلاحين ناريين «فردي خرطوش» وأطلقا صوبه أعيرة نارية، فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي كادت تودي بحياته.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين «فردي خرطوش»، وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.



وفي وقت سابق، تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة؛ يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول «محمد.ي.ا» مصابا بطلق نارى خرطوش، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين توجد بينهما وبين المجنى عليه خلافات، حيث نشبت بينهم مشاجرة أسفرت عن قيامهما بإطلاق الرصاص على المجنى عليه.



وفي أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهمين وبحوزتهما فردى خرطوش وذخيرة، واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبسهما وتقديمهما للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق.