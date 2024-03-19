ورش فنية وفعاليات رمضانية ضمن أنشطة فرع ثقافة الفيوم 

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

يأتي هذا فى إطار البرنامج المعد احتفالا بالشهر الكريم، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك شهدت مدرسة حمادة طنطاوى بسنورس عددا من الورش الفنية، ضمن برنامج رمضان، حيث نفذت إسراء محمد عبدالعليم مسئول قسم الفنون التشكيلية ورشة فنية لعمل ميداليات على شكل فانوس من قماش الجوخ الملون، وأخري لعمل فوانيس رمضان بإستخدام خافض اللسان والفوم البرونز، نفذتها ميرا أمير أخصائي ثقافة الطفل.

وعقد قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم ورشة حكى بالعرائس القفازية بعنوان "الفيوم بلدى" بمناسبة عيد الفيوم القومى، وذلك بجمعية الرعاية المتكاملة، أوضحت فيها چيهان عبدالله بعض معالم الفيوم السياحية للأطفال، مثل محمية وادى الريان، ووادى الحيتان، وقرية تونس وبحيرة قارون، وهرم هوارة، والسواقى، إلي جانب الحديث عن شهر رمضان المبارك، وفوائد الصيام، والالتزام بالصلاة وقراءة القرأن.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الكعابي ورشة فنية لعمل كارت تهنئة احتفالا بعيد الأم، من ورق الفوم قص ولصق، نفذتها هناء عبد الله أمينة المكتبة.

"جدد حياتك في رمضان".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة سيلا محاضرة بعنوان "جدد حياتك فى رمضان"، بمدرسة سيلا، وتحدث فيها محمود عامر قائلا أن الاستعداد لشهر رمضان لا يكون إلا بالاستعانة برب العالمين "سبحانه وتعالى" لأن الاستعانة فيها نوع من الدعاء، وهذا الشهر من أعظم الشهور وفيه ليلة أفضل من ألف شهر ويستجاب فيها الدعاء، لذا علينا جميعا أن نستثمر الشهر الفضيل في أن نجدد علاقاتنا وأسلوب حياتنا لنبدأ علاقة جديدة مع أنفسنا ومع الآخرين.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي وشهر رمضان المبارك.