غلق 9 منشآت طبية مخالفة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة خلال الاسبوع الماضى ، تم خلالها المرور على 118 منشأة طبية.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحربالدقهلية ، أن الحملات تضمنت المرور على 51 عيادة خاصة، و 7 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة، إلى جانب 22 مركزا ومعملا، من بينها 5 مراكز ومعمل غير مرخص.

واضاف فؤاد أنه تم إنذار 16 منشآة طبية خاصة، واستصدار قرارات غلق لنحو 9 منشأت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 3 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وتابع مدير العلاج الحر أنه جرى معاينة 7 منشآت، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.