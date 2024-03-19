تخفيضات جديدة على السلع الغذائية بمعرض أهلًا رمضان بالعمرانية.. مفاجأة

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30% للمواطنين، وذلك لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومكافحة جشع التجار.

ويوفر معرض أهلا رمضان الرئيسي بمنطقة العمرانية في محافظة، والذي يقع في شارع تركة الزمر كافة السلع الغذائية، واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، إذ يتيح المعرض تخفيضات إضافية للأهالي طوال شهر رمضان المبارك.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار السلع الغذائية بعد التخفيضات في معرض اهلا رمضان بالعمرانية.

أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

كيلو الأرز:- 29 جنيهًا.

كيلو المكرونة:- 28 جنيهًا.

كيلو العدس الأصفر:- 60 جنيهًا.

كيلو اللوبيا:- 75 جنيهًا.

كيلو الفاصوليا:- 90 جنيهًا.

كيلو الفول البلدي:- 45 جنيهًا.

كيلو الترمس:- 48 جنيهًا.

كيلو ذرة فشار:- 50 جنيهًا.

كيلو الدقيق المعبأ:- 23 جنيهًا.

عبوة زيت خليط زنة 1 لتر:- 60 جنيهًا.

كيلو اللحم البلدي:- 270 جنيهًا.

كيلو اللحم المفروم البلدي:- 250 جنيهًا.

كرتونة بيض المائدة:- 155 جنيهًا.

كيلو بلح ناشف:- 28 جنيهًا.

كيلو فريك بلدي:- 60 جنيهًا.

كيلو حمص:- 65 جنيهًا.

كزبرة بلدي:- 100 جنيه.

شطة سوداني:- 100 جنيه.

بهارات فراخ:- 100 جنيه.

بهارات لحمة:- 100 جنيه.