مسلسل صدفة| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تخوض النجمة ريهام حجاج ماراثون رمضان 2024 بمسلسل "صدفة" الذي تقدم خلاله شخصية جديدة لأول مرة.

ومن المقرر أن تقدم النجمة ريهام حجاج في مسلسلها الجديد "صدفة" تيمة اللايت كوميدى في أحداث المسلسل وذلك لأول مرة في الدراما التليفزيونية منذ سنوات، حيث حرصت ريهام على تقديم الأعمال ذات الطابع الساسبنس والاجتماعى في السنوات الماضية، وهو ما دفعها لتقديم مسلسل "صدفة" بطريقة مختلفة هذا العام.



شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.



شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

ريهام حجاج

تعرض قناة dmc حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

صدفة

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.