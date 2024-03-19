أهالي الطوابق وكعابيش لمحافظ الجيزة ورئيس حي الهرم: "مين يحل مشاكلنا"

استغاث أهالي منطقة الطوابق وكعابيش بشارع فيصل التابع لمحافظة الجيزة باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم؛ بسبب كثرة القمامة في الشوارع، بالإضافة إلى انتشار "التوك توك" بشكل غير طبيعي، ما أدى إلى الزحام المتواصل في الشوارع وتوقف حركة السير بالساعات .

ووجه الأهالي رسالتهم إلى محافظ الجيزة ورئيس حي الهرم، بضرورة التدخل وشن حملات نظافة؛ لرفع أكوام القمامة من الشوارع، حيث أصبح الوضع في منطقتي الطوابق وكعابيش مزري بكل ما تحملة الكلمة من معانٍ.

وطالب الأهالي بالنظر إلى شكواهم فيما يخص انتشار التوك توك في الشوارع بشكل غير مسبوق، ما يؤدي إلى توقف حركة السير في الشوارع بالساعات كل يوم، بالإضافة إلى البلطجة والخروج على القانون من بعض سائقي التوك توك وحوادث السرقة والتحرش.

كما طالب الأهالي من محافظ الجيزة ورئيس حي الهرم برفع الإشغالات من الشوارع التي تعيق حركة السير، وكذلك رفع أي إشغالات يضعها أصحاب المحلات أمام محلاتهم التجارية في الشوارع؛ لعدم ركن السيارات.

وقال أحد المواطنين: "احنا عايشين في خرابة ومحدش مهتم بينا ولا بمطالبنا بنطالب محافظ الجيزة ورئيس حي الهرم بالنظر لشكوانا، وشن حملات نظافة، وكمان تقليل عدد التكاتك الموجودة اللي متسببة في زحام متواصل ومفيش مرور ولا حملات أمنية، وكذلك أصحاب المحلات اللي بيضعوا اشغلات امام محلاتهم عشان يمنعوا ركن السيارات".

وأضاف مواطن اخر: "حرام بقالنا سنين بنهاتي ومحدش سامع لينا، منطقة الطوابق وكعابيش محتاجة اهتمام، ولو المسئولين تحركوا من مكاتبهم كل حاجة هتتحل، ياريت يشوفوا شكوتنا".