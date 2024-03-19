الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مهنتك مستقبلك للحد من البطالة بالمنيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تواصل مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة المنيا ، عقد اللقاءات والمبادرات وتنفيذ المشروعات ، والتي تحد إلى حد كبير من مشكلة البطالة ، وتوفير فرص عمل تتيح العيش الكريم ، وذلك  من خلال مشروع مهنتك مستقبلك ، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، وتضافر الجهود لحل مشكله البطالة عند الشباب .

 

حيث استقبل ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا ، وبحضور  اماني علي تامر وكيل المديرية،  فريق عمل مؤسسة "آل قرة للتنمية المستدامة "وعلي رأسهم الدكتورة منال ماهر الجميل المدير العام للمؤسسة ، مني علي الدين منسق عام المشروع  ، أحمد سبع الليل مسؤول التقييم والمتابعة، ويأتي ذلك في إطار الإجتماعات  التحضيرية لمشروع مهنتك مستقبلك ، (المكون الشبابي)، الذي تنفذه مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة بدعم من برنامج الأغذية العالمي.

 

ويستهدف مشروع  مهنتك مستقبلك ، الحد من البطالة بين الفتيات والشباب بمحافظات الصعيد ، ( الفيوم ، وبني سويف ، والمنيا ، وأسيوط ، وسوهاج ، وقنا ، والأقصر ، واسوان ) ، من خلال منتديات الفرص ورفع الوعي وملتقيات التوظيف ، والدراسة المكتبية حول الفرص الخضراء المتاحة للشباب.

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