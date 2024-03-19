مهنتك مستقبلك للحد من البطالة بالمنيا

تواصل مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة المنيا ، عقد اللقاءات والمبادرات وتنفيذ المشروعات ، والتي تحد إلى حد كبير من مشكلة البطالة ، وتوفير فرص عمل تتيح العيش الكريم ، وذلك من خلال مشروع مهنتك مستقبلك ، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، وتضافر الجهود لحل مشكله البطالة عند الشباب .

حيث استقبل ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا ، وبحضور اماني علي تامر وكيل المديرية، فريق عمل مؤسسة "آل قرة للتنمية المستدامة "وعلي رأسهم الدكتورة منال ماهر الجميل المدير العام للمؤسسة ، مني علي الدين منسق عام المشروع ، أحمد سبع الليل مسؤول التقييم والمتابعة، ويأتي ذلك في إطار الإجتماعات التحضيرية لمشروع مهنتك مستقبلك ، (المكون الشبابي)، الذي تنفذه مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة بدعم من برنامج الأغذية العالمي.

ويستهدف مشروع مهنتك مستقبلك ، الحد من البطالة بين الفتيات والشباب بمحافظات الصعيد ، ( الفيوم ، وبني سويف ، والمنيا ، وأسيوط ، وسوهاج ، وقنا ، والأقصر ، واسوان ) ، من خلال منتديات الفرص ورفع الوعي وملتقيات التوظيف ، والدراسة المكتبية حول الفرص الخضراء المتاحة للشباب.