وكيل صحة قنا يعقد اجتماعا لبحث تشغيل مستشفي نجع حمادي الجديدة
تابع الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الثلاثاء، تنفيذ خطة تشغيل مستشفى نجع حمادي العام بعد نقل جميع خدماتها من المقر المؤقت القديم .
إستهل بدران جولته بالمستشفي بعقد إجتماع موسع ضم أعضاء اللجنة بحضور الدكتور حيدر عبد الحميد مدير مستشفى نجع حمادي العام و الفريق الطبي من العاملين بالمستشفى، تم خلاله مناقشة أهم السلبيات ومعوقات التشغيل للمستشفي مع تبادل وطرح الحلول المناسبة لتلافي تلك السلبيات.
وعقب الإجتماع تفقد الدكتور بدران أقسام الإستقبال و الطوارئ و الأشعة ( عادية ، مقطعية، رنين ) لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة.