الهولندي تين هاج في طريقه للإقالة من مانشيستر يونايتد

كشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية ان نادي مانشيستر يونايتد سيقيل مديره الفني الهولندي ايريك تين هاج رغم نجاحه في قيادة الشياطين الحمر الى الدور نصف النهائي لكأس الأتحاد الإنجليزي بعد التغلب على ليفربول في مباراة الدور ربع النهائي .

وقالت الصحيفة البريطانية انه حتى لو نجح ايريك تين هاج في قيادة مانشيستر يونايتد الى الفوز بلقب كأس أنجلترا والوصول الى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي والمؤهل الى دوري أبطال أوربا وهو امر وارد حيث سيلاقي كوفنتري سيتي في الدوري نصف النهائي بينما موقفه في الدوري أصعب حيث يبتعد بفارق تسع نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع فأن هذا لن يكون شفيعا لأستمراره في قيادة اليونايتد في الموسم المقبل .

ونقلت الصحيفة عن الصحفي الهولندي فالنتين دريسين ان تين هاج لا يوجد له مستقبل في الأستمرار حتى لو فاز بلقب كأس انجلترا . الموسم الحالي كان سيىء للغاية لليونايتد بعد خروجه من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال اوربا و التعثر في بطولة الدوري ومع العقلية التي يملكها جيم راتكليف الشريك الجديد في ملكية مانشيستر يونايتد فأنه لا يمكن لتين هاج الأستمرار في قيادة مانشيستر يونايتد حتى لو فاز بالكأس .

واضاف : لويس فان خال المدير الفني الهولندي الشهير والذي سبق له قيادة مانشيستر يونايتد فاز بكأس أنجلترا لكنه اقيل عقب الفوز باللقب مباشرة . التفكير في قلعة أولد ترافورد مختلف .