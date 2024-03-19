انطلاق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة بميدان السواقي في الفيوم  

شهد ميدان السواقي بالفيوم، أمس الاثنين، أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج الهيئة الثقافي.

يأتي هذا فى إطار احتفالات الهيئة بشهر رمضان بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم، وهي ثاني المحافظات التي تستقبل البرنامج المركزي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وافتتح الفعاليات لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بحضور سماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم، وعدد كبير من المثقفين والإعلاميين، وأهالي الفيوم.

بدأت الفعاليات بعرض فني للتنورة التراثية للفنانين أحمد سيد، وزياد سيد، أعقبها عرض فني لفرقة بنها للإنشاد الديني بقصر ثقافة القليوبية بقيادة المايسترو حسن إبراهيم، قدمت خلاله الفرقة باقة من الأغنيات الدينية التي تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي منها "صلى الله على سيدنا محمد، أسماء الله الحسنى، يا رسول الله، يا صلاة الزين، القلب يعشق كل جميل، يا إمام الرسل، إلهي ما أعظمك، قسما بنور المصطفى، إلى رحاب يثرب".

عرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية ضمن ليالي رمضان الثقافية بالفيوم

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو قير للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، قدمت خلاله الفرقة باقة متنوعة من الأغنيات منها "المسك فاح، أم النبي، مولاي، يا بهية، رمضان كريم، عيون القلب، جانا الهوى" وسط تجاوب كبير من الحضور، وتستمر الفعاليات يوميا بميدان السواقي حتى 17 رمضان وتتنوع على مدار الأيام المقبلة.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات. وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة من محافظات الجمهورية.