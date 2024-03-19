مرصد الأزهر يشارك تجربته في رصد استغلال التنظيمات المتطرفة للتكنولوجيا

شارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في ندوة افتراضية نظمتها وزارة الثقافة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وإرهاب الألفية الثالثة"، وذلك عبر تطبيق زوم مساء أمس الأحد، وخلال مشاركته ألقى الدكتور علاء صلاح المشرف بالمرصد الضوء على آليات العمل بالمرصد وكيف تطوّر العمل به منذ تأسيسه تماشيًا مع تطور أساليب واستراتيجيات التنظيمات المتطرفة سواء على صعيد نشر الفكر واستقطاب الشباب أو على صعيد تنفيذ العمليات على الأرض.

كما تطرّق للحديث عن أشكال التجديد والتطوير في سبل مواجهة الفكر المتطرف في عصر الذكاء الاصطناعي ومدى استفادة مرصد الأزهر ببرامج الذكاء الاصطناعي في ميدان تتبع ومواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى عدد من التقارير والمقالات التي أنجزها المرصد خلال الآونة الأخيرة والتي تناولت دور الذكاء الاصطناعي في نشر الفكر المتطرف وكيف وظفت التنظيمات الإرهابية برامجه وتطبيقاته المختلفة ومنها: العملات المشفرة والروبوتات القاتلة وتطبيقات التجنيد الإليكتروني وتطبيقات المواعدة بديلًا عن الطرق التقليدية لنشر الفكر المتطرف.

مرصد الأزهر: يجب تقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي ليكون سلاحًا لحماية البشرية

وأكد المشرف بالمرصد أن هناك حاجة لتقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي حتى يكون سلاحًا لحماية البشرية لا لتدميرها وضرورة سن تشريعات تمنع من وصول تلك التطبيقات أو إتاحتها للتنظيمات المتطرفة التي تسيء استغلال التكنولوجيا بشكل عام وتسخّرها لخدمة أغراضها الخبيثة.

من جانبهم أشاد المنظمون والمشاركون في الندوة بالدور الذي يقوم به مرصد الأزهر في تعقّب الفكر المتطرف ودوره التوعوي في كشف مخططات التنظيمات الإرهابية، مؤكدين على أهمية التنسيق والتعاون مع المرصد فيما يتعلّق بملف مكافحة الفكر المتطرف ونشر الوعي بين الشباب.

وأدار الندوة الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار و التحول الرقمي وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، وشارك فيها كل من: المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، والدكتورة رشا الينا رئيس مسار الفنون الرقمية بمبادرات أجيال مصر الرقمية، والدكتور فتحي عامر خبير الإعلام الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، فضلًا عن عدد من أعضاء لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ولجنة مواجهة التطرف والإرهاب بوزارة الثقافة.