بعنوان " رمضان ربيع القرآن" محاضرة بفرع ثقافة شمال سيناء

عقد بالمكتبة العامة بالعريش محاضره ثقافيه بعنوان " رمضان ربيع القرآن " حاضرها د.خالد الطوخي، تحدث عن فريضة الصيام وشهر رمضان الذى قال فيه الله عز وجل الذى انزل فيه القرآن على رسول الله، ليكون هدى لناس ولو اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثله لا يأتوا بمثله، بحضور محمود حنفى مدير الادارة القانونية، اعدها عادل عروج، متابعة محمد احمد مدير المكتبة

جاء ذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، وضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 و في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المكثف بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان.



وإشراف على الفعالية أمل عبدالله رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، واشراف مدير عام ثقافة شمال سيناء أشرف المشرحانى، ياتى ذلك ضمن برنامج هيئة قصور الثقافة الذى يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، الذى يتضمن فعاليات مابين عروض فنية ومسرحية و أمسيات ثقافية ولقاءات وورش حرفية ومعارض كتب وفنون، وغيرها.