الأردن يُسير طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

سير الأردن اليوم الثلاثاء طائرة مساعدات إنسانية جديدة للفلسطينيين في قطاع غزة تحمل مساعدات إغاثية - إيوائية (خيام)؛ وذلك بدعم من منظمة (إنيرا) الخيرية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان (الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية)، إنّه تم تنفيذ 117 إنزالا جويا من الأردن على قطاع غزة منها 50 إنزالا أردنيا نفذتها القوات المسلحة الأردنية و67 بالشراكة مع دول شقيقة وصديقة.

وأشار إلى أنه تم إرسال 508 شاحنات في إطار الجسر البري الإغاثي إلى غزة منها 333 بالتعاون بين الهيئة والمنظمات الدولية و175 بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية..منوها بأن الهيئة أرسلت مساعدات إلى فلسطين قبل السابع من أكتوبر بقيمة تجاوزت 212 مليون دولار ، كما أنها أرسلت 48 طائرة إغاثية إلى مطار العريش ثم إلى معبر رفح لإيصالها إلى قطاع غزة.

وأفاد الشبلي بأنه يتم توزيع ما بين 2000 إلى 2500 وجبة وطرد غذائي يوميا على الأسر العفيفة في قطاع غزة بالتعاون مع جمعيات وهيئات تطوعية داخل القطاع ، حيث يوجد قرابة 10 آلاف طن من المساعدات في مستودعات الهيئة بانتظار إرسالها إلى غزة.. مؤكدا أن الأردن مستمر في إدخال المساعدات إلى الأهل في غزة ضمن الوسائل المتاحة ورغم المعيقات والتحديات.

إدخال 41 مصابا فلسطينيا و247 شاحنة مساعدات لغزة عبر ميناء رفح البري

دخل عبر ميناء رفح البري، اليوم الثلاثاء، 41 مصابا فلسطينيا (منهم 11 مريضا بالأورام)، و91 مرافقا لهم قادمين من قطاع غزة؛ لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات محافظات الجمهورية.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري، بأنه تم أيضا اليوم، عبور 300 من أصحاب الإقامات، و106 أشخاص يحملون جوازات مصرية، و114 آخرين يحملون جوازات أجنبية.

ولفت المصدر إلى أنه تم عبور 247 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الجانب الفلسطيني، منها 72 شاحنة عن طريق ميناء رفح البري، و 175 شاحنة من معبر كرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة.

بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا الوضع المتأزم في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم الثلاثاء مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الأزمة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأعربا عن قلقهما إزاء العدد المتزايد من الضحايا.

وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين) :" لقد ناقش الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي الوضع المتأزم في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء العدد المتزايد من الضحايا المدنيين والتدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة"

وأشار إلى أن الرئيس الروسي نقل إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تمنياته الطيبة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والشعب الإيراني؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك وبداية عيد الربيع "النوروز".

كما تم اتفق بوتين ورئيسي على مواصلة تنسيق الإجراءات التي تتخذها روسيا وإيران على المنصات المتعددة الأطراف، وذلك في إطار منظمة شنجهاي والبريكس، التي انضمت إليها إيران كمشارك كامل.

وقد أصبحت إيران عضوًا كامل العضوية في مجموعة البريكس مطلع يناير الماضي، وكانت طهران قد قدمت طلب العضوية في يونيو 2022.