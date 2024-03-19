لانش بوكس وزوجة واحدة لا تكفي| مواقف درامية رفضها المشاهد في رمضان 2024

جاءت أحداث مسلسل لانش بوكس وزوجة واحدة لاتكفي بموجات الرفض والاستنكار لبعض مواقفه وموضوعاته خلال الساعات الماضية من الماراثون الدرامي لرمضان 2024.

مسلسل لانش بوكس.. جملة أم شهيد فلسطيني في أحداث كوميدية والمخرج يعتذر

جاءت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل لانش بوكس، بالاستعانة بجملة قالتها إحدى أمهات الشهداء من الأطفال في قطاع غزة ب حيث كانت تبحث جميلة عوض في أحداث الحلقة عن شخص ،قائلة :كنت جاية أسأل عن حد هنا مش فاكرة إسمه ياسين أو يوسف أشقر كده وشعره كيرلي وحليوة".

وكانت جملة “أشقر وشعره كيرلي وحليوة” من أم يوسف الملكومة الذي استشهد خلال نوفمبر الماضي خلال أحداث الحرب على غزة، المقطع الذي أصاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن والأسى.

ومن جانبه اعتذر مخرج العمل هشام الرشيدي على المشهد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستجرام”، قائلا:"اعذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لاخواتنا مع نص مشهد المسلسل الغير مقصود بالمرة، لم ولن تكون القضية في يوم مجال لأي شيء غير كل الدعم والاحترام. الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم".

مسلسل زوجة واحدة لاتكفي..أحداث بعيدة عن المجتمع الكويتي والعربي وتشوية العلم

وعلى جانب آخر طالت حلقات مسلسل زوجة واحدة لا تكفي حالة من الجدل بسبب جرأة الموضوعات التي يتناولها، وعلق عليها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها لا تمت لعادات وقيم المجتمع الكويتي بصلة.

بجانب تضمنه مشاهد لاتليق بعادات وقيم المجتمع العربي وتحديدًا الكويتي، خاصةً وأن أغلب أحداثه عن التعليم والمعلم، واعتبروها تشويه لصورة العلم والمعلم.

وكانت قد أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بيانًا رسميًا جاء فيه " نتصدى لأي عمل فني يسيء إلى الكويت وشعبها، ونرفض تمامًا رفضها التام لأي أعمال فنية تتضمن إساءة إلى دولة الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع الكويتي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عمل فني يسيء إلى المجتمع الكويتي".

وأضافت الوزارة في بيانها أنها "باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء إلى المجتمع الكويتي ومنع تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة، مطالبة جميع المعنيين بـ (احترام القوانين واللوائح والمواثيق) فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلا".

وشددت الوزارة على أن "الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات المجتمعات كافة، وأن تبتعد عن المساس بالثوابت"، مشيدةً "بالدور الذي قامت به جمعيات النفع العام التي استنكرت مثل هذه الأفعال؛ ما يدلل على الوعي المجتمعي في دولة الكويت ورفضه لأي مشاهد تمس أخلاقياته ومبادئه الثابتة".

ولم تذكر الوزارة اسم مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في بيانها، لكنه العمل الدرامي الوحيد الذي تركزت عليه انتقادات الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.