انطلاق كأس زد الدولية بمشاركة الأهلي والزمالك وأستون فيلا

تنطلق النسخة الجديدة من بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس الجاري، بنادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة.

وتقام البطولة بمشاركة 12 ناديًا محليًا وأوروبيًا وهم: زد إف سي، والأهلي، والزمالك، والمقاولون العرب، وإنبي، وبيراميدز، وفينورد روتردام الهولندي، وفيتوريا البرتغالي، وأستون فيلا الإنجليزي، وفنربخشة التركي، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ويونيون برلين الألماني، لتصبح "كأس زد " أكبر بطولة دولية للناشئين في مصر.

يأتي تنظيم بطولة كأس زد الدولية، في إطار إستراتيجية إدارة نادي زد الرياضي لإعداد أقوى قطاع ناشئين في مصر من خلال تنظيم بطولات عالمية يشارك فيها أندية محلية وأجنبية كبرى، لتوفير احتكاك للاعبين مع مدارس كروية مختلفة، واكتساب خبرات اللعب في المنافسات الكبرى.

وتلعب في اليوم الأول من البطولة 6 مباريات بين زد إف سي مع يونيون برلين، وبيراميدز مع بلاكبيرن روفرز، والأهلي مع أستون فيلا، وفنربخشة مع المقاولون العرب، والزمالك مع فينورد روتردام، وإنبي مع فيتوريا.

وفي اليوم الثاني يواجه الأهلي نادي فنربخشة، ويلتقي أستون فيلا مع المقاولون العرب، وإنبي ضد الزمالك، وفينورد مع فيتوريا، وزد إف سي مع بيراميدز، وبلاكبيرن روفرز ضد يونيون برلين، وتختتم الجولة الأولى بمباريات فيتوريا مع الزمالك، وإنبي مع فينورد، وزد أمام بلاكبيرن روفرز، ويواجه يونيون برلين فريق بيراميدز، ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب، وأستون فيلا مع فنربخشة.

ويتميز نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، بتوافر أحدث المنشآت الرياضية القادرة على استضافة وتنظيم كبرى البطولات الدولية.