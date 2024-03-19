مسلسل زوجة واحدة لا تكفي| ردود فعل أبطاله تجاه مطالبات إيقافه

انتقادات لاذعة طالت حلقات مسلسل زوجة واحدة لا تكفي حالة من الجدل بسبب جراءة الموضوعات التي يتناولها، وعلق عليها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها لا تمت لعادات وقيم المجتمع الكويتي بصلة.

تحدث الفنان الكويتي حمد أشكناني أحد أبطال المسلسل في تصريحات صحفية سابقة عن انتقادات المسلسل وأعلن تفهمه لها باعتباره ناقش موضوعات الحب المفرط للمال الزواج العرفي، العنف الأسري، الانفتاح على العالم الغربي، حتى وإن لم يكن متواجد بشكل كبير في المجتمع الكويتي أو العربي، فيجب أن نلفت النظر إليه بقصد التوعية.

كانت قد أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بيانًا رسميًا جاء فيه "نتصدى لأي عمل فني يسيء إلى الكويت وشعبها، ونرفض تمامًا رفضها التام لأي أعمال فنية تتضمن إساءة إلى دولة الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع الكويتي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عمل فني يسيء إلى المجتمع الكويتي".

وأضافت الوزارة في بيانها أنها "باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء إلى المجتمع الكويتي ومنع تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة، مطالبة جميع المعنيين بـ (احترام القوانين واللوائح والمواثيق) فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلا".

وشددت الوزارة على أن "الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات المجتمعات كافة، وأن تبتعد عن المساس بالثوابت"، مشيدةً "بالدور الذي قامت به جمعيات النفع العام التي استنكرت مثل هذه الأفعال؛ ما يدلل على الوعي المجتمعي في دولة الكويت ورفضه لأي مشاهد تمس أخلاقياته ومبادئه الثابتة".

ولم تذكر الوزارة اسم مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في بيانها، لكنه العمل الدرامي الوحيد الذي تركزت عليه انتقادات الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت المحامية نور المطيري: "مسلسل زوجة واحدة لاتكفي يمثل خدشا لعاداتنا، والممثلون يجيدون اللهجة الكويتية وليسوا كويتيين ولا نفرق بين أحد ولكن ما يتم تداوله في المسلسل لايمثلنا، وعلى وزارة الإعلام بحث هذا الأمر ووضع حد للمهاترات التي تحصل بين طيات هذا المسلسل؟".

كما كتبت هيلاء التنيب، المعلمة الكويتية المتقاعدة والمعروفة في نقدها للمسلسل "أحداث المسلسل فيه إساءة بالغة لكل معلم ومعلمة، وغير مقبول إظهار صورة المعلم بهذا الانحطاط الأخلاقي كفاكم عبثاً وهدما للقيم".