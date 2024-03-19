صور| شاهد آثار حريق بمصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب7 اخرين في حريق وقع صباح اليوم الثلاثاء داخل مصحة لعلاج الادمان بحي الأسرة بالإسماعيلية.



تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الاسماعيلية إخطارا يفيد نشوب حريق بمصحة لعلاج الادمان بحى الأسرة .

واكدت التحريات الأولية أن حريق شب داخل المصحة مما أسفر عن وفاة 3 من نزلاء المصحة في الحال والآخر عقب وصوله المستشفى فيما اصيب 7 أخريين وتم نقلهم في حالة ما بين خطيرة إلى متوسطة إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أمر بسرعة اسعاف المصابين واخطار الجهات الامنية ومديرية الصحة لنقل المصابين .



تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق .