ندوة دينية لشباب الشرقية حول «رمضان شهر التكافل والتعاون والتراحم»

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، تم ندوة دينية بعنوان «رمضان شهر التكافل والتعاون والتراحم.. زكاة الفطر والمال».

وأشار إلى إنه تم عرض فاعليات الندوة ظهر اليوم يتم عرضها اليوم الثلاثاء، عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأوضح أن يقوم الشيخ وائل محمد رضوان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، قدم الندوة متحدثا فيها عن أهمية التكافل الاجتماعي، والإنفاق والجود وخاصة في شهر رمضان، وبين كيفية إخراج زكاه الفطر واحكامها وتوقيتها، والفرق بينها وبين زكاه المال لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع.