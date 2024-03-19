"المشروعات الخضراء طريق المستقبل"مناقشة بفرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي هذا السياق، شهدت مكتبة مطرطارس أولي فعاليات مبادرة "معا نحو بيئة آمنة"، تضمنت محاضرة بعنوان "المشروعات الخضراء طريق المستقبل"، تحدث فيها محمد نادي مدير المكتبة عن مفهوم الاقتصاد الاخضر بأنه اقتصاد المستقبل، وقد تصل نسبة التلوث إلي الصفر، وتعد المشروعات الخضراء مشروعات قومية عالمية تحد من مخاطر تلوث البيئة والسعي نحو اقتصاد آمن للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، بهدف التقليل من إستخدام مصادر الطاقة التقليدية مثل البترول والفحم والسعي نحو إستخدام طاقة نظيفة وآمنة، ومنها محطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة النفايات وأنظمة الري الحديث.

وفي سياق متصل، نفذت شيماء عبد الرحمن مسئولة الفنون التشكيلية ورشة إعادة تدوير من خامات البيئة، كما أكدت شيماء عباس أمينة المكتبة علي أهمية الحفاظ علي البيئة، وعدم حرق المخلفات مثل القش والمواد البلاستيكية، والحد من استخدامات مصادر الطاقة التقليدية، واستخدام الطاقات الأكثر أمانا المصاحبة للبيئة.

"رمز من بلدنا.. اللواء علي باشا الروبي" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

من جانب آخر، عقدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان "رمز من بلدنا - اللواء علي باشا الروبى" بمناسبة عيد الفيوم القومى، تحدث فيها مصطفى محمد محمود مدير المكتبة حول التاريخ الوطنى لعائلة الروبى، حيث تعتبر عائلة الروبى فى مصر من أكبر عائلات مصر فى العدد ومنتشرة من السلوم حتى أسوان، ومن أشهر مشاهير العائلة هو الجد الأكبر اللواء علي باشا الروبى وهو فلاح مصرى من مواليد قرية دفنو إحدى قرى مركز اطسا بالفيوم، وكان أحد معاونى أحمد عرابى وشارك فى الثورة العرابية.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، في إطار الفعاليات التى ينظمها الفرع بقرى ومراكز المحافظة.