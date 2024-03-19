ندوة توعية لطلاب آداب الزقازيق عن ترشيد استهلاك المياه

نفذت قامت الادارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، ندوة توعية بكلية الآداب جامعة الزقازيق، تم خلالها التأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه، والطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تم الحديث عن الطفرة التي تشهدها محافظة الشرقية من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي، وخاصة بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال اعمال الندوة، تم شرح الخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه، ودورها في ترشيد استهلاك المياه بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125، لتلقي شكوي المياه والصرف الصحي، وتطبيق الموبايل 125، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة العداد حتى يوم 15 في كل شهر، والنافذة الإعلامية للشركة على موقع الفيسبوك، كما تم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب، وتم تلقي أسئلة واستفسارات الحضور والرد عليها.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية التواصل مع الجامعة من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل، لتوضيح الرؤية العامة لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حيوية مثل ترشيد استهلاك المياه، وخطورة الطلمبات الحبشية، والتخلص الامن من مخلفات الصرف الصحي.

وأشار إلى ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين مياه الشرقية وبين جامعة الزقازيق، والخاص بتنظيم ندوات توعية وزيارات ميدانية لطلبة الكليات خلال العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتنفيذا لسياسة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي، والتعريف بجهود الدولة في مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي.