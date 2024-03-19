تترات رمضان 2024| جرأة اختيار رباعيات الخام بصوت وائل الفشني في "الحشاشين"

قدم المطرب وائل الفشني لوحة غنائية خاصة لتتر مسلسل “الحشاشين”، المشارك في الماراثون الرمضاني الجاري، بعنوان “سمعت صوتًا”، وهي واحدة من أشهر رباعيات الخيام.

حكاية رباعيات الخيام التي غناها وائل الفشني

المقطع الذي تغنى به وائل الفشني، قدمته كوكب الشرق أم كلثوم للمرة الأولى وتم ترجمتها من اللغة الفارسية، من ألحان رياض السنباطي، ويقول المقطع "سمعتُ صوتًا هاتفًا في السحر .. نادى من الغيب غفاة البشر.. هبوا املأوا كأس المنى .. قبل أن تملأ كأس العمر كف الَقَدر".

تدور أحداث مسلسل الحشاشين في 30 حلقة عن حسن الصباح الذي ولد في القرن الحادي عشر وأسس طائفة دينية متشددة عرفت تاريخيا باسم "الحشاشين"، اتخذت من قلعة الموت الجبلية في إيران معقلا، ومن اغتيال معارضيها منهجا.

وتعرض المسلسل لبعض من الانتقادات خلال عرض حلقاته الأولى بأنه لايمت بصلة للسرد التاريخي المعروف في الدراما، وجاء المخرج بيتر ميمي بالرد على تلك الانتقادات قائلة "وقال ميمي: "مبدأيا المسلسل من وحي التاريخ وده مكتوب نصا في التترات يعني مش وثيقة تاريخية لكنه دراما تاريخية".

وأضاف: "سعيد إن المسلسل خلاكم تقروا وتسألوا.. وشوية شوية هتفهموا المسلسل.. صحصحوا معانا كده يا شباب خلونا نعمل شكل جديد.. وتبقى بداية ومع الوقت يتعمل أفضل وأكبر وأحسن من اللي نحن عاملينه.. ومع الوقت ننافس".

مسلسل الحشاشين من بطولة “كريم عبدالعزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر”.