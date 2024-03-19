محافظ سوهاج يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة "ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة .

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وجموع الشعب، ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات" .

وفي ذات السياق بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة " ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة " .

وجاء فيها : " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري في الحفاظ على أمن الوطن، وسلامة أراضيه" .

وبعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقيات تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة " ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة " .

وجاء فيها : " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري في الحفاظ على أمن الوطن، وسلامة أراضيه" .