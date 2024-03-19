"يوميات صفصف الحلقة 9".. صفاء أبوالسعود في مواجهة عصابة سرقة الآثار

في الحلقة التاسعة من المسلسل الإذاعي "يوميات صفصف" للنجمة صفاء أبوالسعود، تقرر صفصف وزوجها حاتم القيام برحلة إلى الأقصر وأسوان، وخلال الرحلة تتعطل سيارتهم في الطريق بالقرب من بعض الناس الذين يقومون بالحفر، لتتفاجئ "صفصف" بأنهم وقعوا وسط عصابة لسرقة الآثار.

قصة مسلسل يوميات صفصف

"يوميات صفصف" حلقات إذاعية متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في شهر رمضان، تأليف أحمد القصبي، إخراج تامر شحاته، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم أحمد صيام ، حلمي فودة، نجاح حسن، عبير مكاوي.

مواعيد مسلسل يوميات صفصف

المسلسل يعرض يوميا الساعة الرابعة عصرا على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك، ويوتيوب، وأنغامي، وساوند كلاود، وآب ستور، وآبل بوداكاست، وأمازون ميوزك".

معلومات عن صفاء أبوالسعود

بدأت صفاء أبوالسعود، حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج.

وبدأت ممثلة في الإذاعة في برنامج (بابا شارو)، ثم إنتقلت للمسرح وقدمت مع ثلاثى أضواء المسرح (موسيقى في الحي الشرقي، القاهرة في ألف عام، الحرافيش، إنت اللي قتلت عليوة).

عملت أيضًا في السينما، ومن أبرز أفلامها (بمبة كشر، المتعة والعذاب، شياطين إلى الأبد)، كما قدمت أغاني للأطفال ومن أشهر أغنياتها (أهلاً بالعيد).

وكان لها برنامج على قناة ART أفلام وهو (ساعة صفا) تستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب.