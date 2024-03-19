افتتاح فندق «صن رايز أنچم ريزورت» بمنطقة «رأس دورى» مرسى علم

يضم ٢٠٣ غرف ومطاعم إيطالية وآسيوية

تفتتح مجموعة «صن رايز» أجدد وأحدث فنادقها «صن رايز أنچم ريزورت» فى عاصمة الطبيعة «مرسى علم». يقع الفندق فى منطقة «رأس دورى» وهى من المناطق التى تشتهر بالشعب المرجانية الملونة والكائنات البحرية النادرة. الفندق مناسب للعائلات ويوفر أجواء لا مثيل لها لجميع الأعمار.

يضم الفندق ٢٠٣ غرف وأجنحة يجمعها رونق ورقى لا يقارن. تتعدد اطلالات الغرف بين الحديقة وحمام السباحة والبحر، بالجانب الى اختلاف أحجامها لتناسب الزائرين إن كانت رحلة فردية، إقامة عائلية أو عطلة للأصحاب. بالجانب الى ذلك، فهناك جناح مخصص لشهر العسل مزود بجميع وسائل الراحة والمتعة.

بين مطعم «بوسكاچ» العالمى للبوفيه المفتوح ومطعم «بازيليكو» الإيطالى ومطعم «منزوكو» الآسيوى، يمكنك ان تنغمر فى تجربة طعام لا مثيل لها بين أكلات متعددة من جميع بقاع العالم. هذا كله بالجانب الى ٨ مقاه مفرقة فى الفندق ومنها واحد مخصص للأرجيلة.

حسام-الشاعر

«صن رايز أنچم ريزورت» مزود بخمسة حمامات سباحة منها واحد مخصص للأطفال وآخر «چاكوزي» مطل مباشرة على البحر، وشاطئ خاص فى واحد من أفضل المناطق فى المدينة. وفى ذكر الأطفال، يوجد هناك نادى مخصص للأطفال حيث تعليم الطهى والرسم والعديد من الأنشطة المتنوعة. وللكبار، فيزيدهم الفندق بالنادى الصحى والنادى الرياضى.

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