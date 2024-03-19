وزارة السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية للمقصد السياحى المصرى بالسوق العربية

تحت عنوان «رمضان فى مصر غِير»

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ولمدة خمسة أسابيع حملة للترويج للمقصد السياحى المصرى بعنوان «رمضان فى مصر غِير» وذلك بعدد من الأسواق العربية، منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتى إطلاق هذه الحملة تزامنًا مع شهر رمضان المعظم وقرب عيد الفطر المبارك لجذب المزيد من السائحين العرب لزيارة المقصد السياحى المصرى والاستمتاع بالأجواء الرمضانية وعيد الفطر به.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى أن إطلاق هذه الحملة يهدف إلى استثمار شهر رمضان المبارك للترويج للمنتجات السياحية التى تتمتع مصر بميزة تنافسية بها، بالسوق العربية باعتبارها إحدى الأسواق السياحية المستهدفة، لافتًا إلى أن المحتوى الترويجى لهذه الحملة يتضمن فيديو وحلقات قصيرة يقدمها مؤثرون ومدونون وصُناع محتوى عرب ومصريون عن أجواء رمضان وعيد الفطر المبارك والتى تتميز بها مصر.

عمرو القاضي

وأوضح أنه سيتم بث الفيديو الترويجى الخاص بالحملة والحلقات التى يقدمها المؤثرين والمدونون على منصات (Facebook- Snapchat – Tiktok – Youtube) بالإضافة إلى منصة شاهد وذلك بالأسواق التى تم إطلاق الحملة بها، بالإضافة إلى منصة الحجز الإلكترونى WEGO والتى تعد أحد أكبر محركات البحث والحجز فى الشرق الأوسط وذلك بهدف دفع حركة الحجوزات المباشرة على المقصد السياحى المصرى خلال موسم شهر رمضان وعيد الفطر بالسوق العربى.

وأشارت سوزان مصطفى، مدير عام إدارة الترويج السياحى بالهيئة، أن الهيئة تركز على الحملات الإلكترونية ولاسيما فى ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام الانترنت للبحث والحجوزات، وأوضحت أنه خلال هذه الحملة الترويجية تم استثمار الأجواء الإيجابية المبهجة والمميزة لشهر رمضان المبارك فى مصر لإنتاج وإعداد محتوى ترويجى عن عادات وتقاليد المصريين لاستقبال هذا الشهر الكريم وقضاء أيامه ولياليه حيث تعكس مزيج من التراث الحضارى والثقافى الشعبى المميز بالإضافة إلى دعوة السائحين العرب للاستمتاع بهذه الأجواء وحضور عدد من الفعاليات الرمضانية التى تُقام بمصر لتسليط الضوء على الثراء الثقافى والتراثى خاصة بالقاهرة كمدينة قائمة بذاتها تشمل كافة ألوان الفنون والترفيه والثقافة الداعمة لتقديم تجربة سياحية مميزة ولا سيما فى شهر رمضان حيث تزخر شوارعها بكافة مظاهر الابتهاج والفرحة.

جدير بالذكر أن الترويج للمقصد السياحى المصرى عبر وسائل التواصل الاجتماعى من خلال محتوى متنوع ما بين صور وفيديوهات ومحتوى مكتوب هو جزء أساسى من المزيج التسويقى للوزارة، وتعد صفحات التواصل الاجتماعى جزءاً أساسياً من العلامة التجارية للمقصد السياحى المصرى والآلية الرئيسية لمشاركة هذه المحتويات الدعائية وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.