تمويل 1305 مشروعًا صغيرًا فى قنا خلال الشهرين الماضيين

قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، إنه تم تمويل عدد 1305 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

خلال شهري يناير وفبراير الماضيبن بإجمالي مبلغ 75 مليون و593 ألف و982 جنيه، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف، أنه تم تمويل 24 مشروعا صغير بمبلغ 37 مليون و753 ألف و202 جنيه ، وفرت 415 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة.

بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1281 مشروعا بتمويل قدره 37 مليون و840 ألاف و780 جنيه، وفرت 2406فرصة عمل.

وأشار المحافظ، إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين .