ناقد فني: دور أحمد عيد في مسلسل الحشاشين «الأصعب» بين أعماله الفنية

قال الناقد الفني علي الكشوطي إن مسلسل الحشاشين يعد من أضخم الإنتاجات العربية في الوقت الحالي، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي يجسد دور الشرير لأول مرة في مشواره الفني.

دور الفنان أحمد عيد في مسلسل الحشاشين من أصعب الأدوار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن دور الفنان أحمد عيد في مسلسل الحشاشين من أصعب الأدوار التي قدمها قبل ذلك خلال مشواره الفني، موضحا أن الذي يساعد في نجاح دور أحمد عيد «الكاريزما» التي تجمعه مع كريم عبد العزيز، وعدسة المخرج بيتر ميمي التي أظهرته بمنظور مختلف تماما عن الأدوار الذي جسدها في مشواره الفني الكوميدي.

وأشار إلى أن الفنانة صابرين والفنانة بسمة في مسلسل مسار إجباري قدمتهما المخرجة نادين خان بشكل مختلف قوي ومؤثر، موضحا أن المسلسل تحديدا له نظرة وزوايا مختلفة، إذ ركزت المخرجة نادين خان على إظهار تفاصيل مختلفة للشوارع المصرية والديكورات الداخلية.

بعد ساعات من عرض حلقته الأولى.. مسلسل الحشاشين يتصدر الترند بمنصات التواصل

عرضت "النشرة الفنية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "بعد ساعات من عرض حلقته الأولى... مسلسل الحشاشين يتصدر الترند بمنصات التواصل".

وأوضح التقرير أنه بتفاصيل عالمية الجودة ومتكاملة جذب مسلسل الحشاشين التاريخي العين والقلب من الوهلة الأولى، وبعد ساعات من عرض حلقاته الأولى أصبح المسلسل محط إعجاب المشاهدين و " ترند " رقم 1 على مواقع التواصل الاجتماعي.

القلعة التاريخية " آلموت " التي تعني عش النسر

وأشار التقرير إلى أن القلعة التاريخية " آلموت " التي تعني عش النسر التي ضمت بين جدرانها أخطر جماعة دموية عبر العصور واستمرت عملياتها الاغتيالية على مدار قرنين من الزمان.

ولفت التقرير إلى أن طائفة الحشاشين الذين انفصلوا عن الفاطميين وطالبوا بإمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نصره، وأسس هذه الطائفة الحسن بن الصباح الذي أبدع الفنان كريم عبد العزيز في تجسيد شخصيته بشكل كان أحد أبرز أركان نجاح المسلسل.