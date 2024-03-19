مسلسل الحشاشين| حسن الصباح يستولي على قلعة آلموت ويطرد محمد رجب

شهدت الحلقة الـ 8 من مسلسل الحشاشين هروب حسن الصباح بمعاونة سجانه ثم قابلا أحمد عيد وعرفا بالثلاثة الزهاد الذين يحاولوا العطف على من حولهم واجتذابهم بالمال أحيانًا وبالقدرة على شفاء أطفالهم المرضى بواسطة حيل حسن الصباح مثلما فعل حينما كشف على طفل مريض وتم شفاؤه بعدها.

أيضًا شهدت الحلقة لوما كبيرًا من قبل السلطان ملك شاه لـ نظام الملك وزيره بعدما هرب حسن الصباح، وأخبره أن الأخير لو ظهر فى وجه الدولة بأى وقت سيعاقب نظام الملك أشد العقاب.

وقبل أن ينادي محمد رجب – أمير القلعة – كافة الحراس اصطدم بتابعي حسن الصباح الذين دخلوا القلعة واحتلوها وطردوا محمد رجب منها.

كما شهدت الحلقة الـ 8 من مسلسل الحشاشين ظهور الفنان محمد رجب لأول مرة خلال أحداث العمل في دور أمير قلعة ألموت وصاحبها، والتي تشهد الأحداث دخول كريم عبد العزيز – حسن الصباح – إليها بواسطة خطة محكمة من أجل الاستيلاء عليها، بدأها في ثوب الزاهد والذى يحاول أتباعه الوصول له في القلعة كلما سمعوا به.

إلا أن ذلك تبين أنه خطة محكمة هدفها كثرة التابعين في الحلقة حتى يزاحموا أميرها الذى استضافهم بها، ثم جاء بقية تابعي حسن الصباح ودخلوا القلعة بالقوة أثناء حديث حسن الصباح إلى صاحب القلعة حول شرائها منه.

حسن الصباح

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.