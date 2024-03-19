طالب بجامعة القناة يحصد ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية

حصد الطالب محمد إيهاب بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة قناة السويس، الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا، المقامة حاليًا بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.

وقدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لـ "محمد إيهاب"، متمنياً له التوفيق وحصد البطولات، ولمنتخب مصر المُشارك مزيدا من الميداليات الذهبية، ورفع اسم مصر بكافة البطولات التي يشاركون بها.

وواصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة ل " محمد إيهاب"، مشيرا إلى أن المنتخب المصري حصد في هذه البطولة حتى الآن 14 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية وبرونزيتين، خلال منافسات اليوم الأول للكبار.

وأوضحت الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم أن "محمد إيهاب" حصل على العديد من البطولات، منها دورة الألعاب الأفريقية 2019، وبطولة العرب 2018 و 2022، كما حصل على بطولة "إبراهيم مصطفى" الدولية 2018 و2022، وبطولة الأندية العربية 2022، والسابع على مستوى العالم ببطولة البوسنا والهرسك 2015، ورابع بطولة الدانمارك 2014، وذهبية بطولة إفريقيا بتونس.