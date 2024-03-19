إحتراق سيارة ملاكي بسبب تسرب زيت الفتيس بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج اندلاع حريق في سيارة ملاكي بسبب تسرب زيت الفتيس وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

البداية جاءت عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا باندلاع حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز دون إصابات.

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "طارق . ع . ع . ع" 20 سنة موظف بشركة خاصة ومقيم بمحافظة أسيوط بالطريق المشار إليه قادمًا من عمله إتجاه محل إقامته فوجئ بإنبعاث أدخنه بمقدمة السيارة ثم إشتعال النيران بها وجرى الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث أية إصابات .

وانحصرت التلفيات الناتجة عن الحادث في احتراق مقدمة السيارة والكابينه الأمامية وبسؤال قائدها أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف أن سبب الحريق تسريب بماكينة زيت فتيس السيارة ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة



وفي سياق متصل شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة مزارع بكسر بعظام الجمجمة وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي ونجلة عمه بكدمة بالذراع الأيمن طرف أول وإصابة سائق ونجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وبالانتقال لمحل الواقعة تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول صدام . ح . ع . ح 36 سنة مزارع، مصاب بكسر في عظام الجمجمة وتم نقله إلى المستشفى الجامعي، ونجلة عمه "بخيتة . ا . م . ح" 37 سنة ربة منزل، مصابة بكدمة بالذراع الأيمن.

وطرف ثانٍ كل من "هاشم ع خ" 66 سنة مصاب بكدمة في الذراع الأيسر ونجله "سامح . ه . ع" 27 سنة سائق مصاب بكدمة في العين اليمنى والطرفان مقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها لخلافات الجوار فيما بينهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .