ضبط 2 طن سمك مجهول المصدر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضروكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط مصنع بسكوت يدار بدون سجل صناعي ويقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى حيث تم التحفظ علي 4500 عبوة بسكوت ويفر مختلف الأطعمة و3 شكائر سكر بإجمالي 150 كيلو وعدد 2 شيكارة دقيق بإجمالي 150 كيلو وشيكارة نشا زنة 50 كيلو وعدد 3 كراتين سمنه بإجمالي 75 كيلو، كما تم ضبط 200 كرتونة أسماك هورس (ماكريل) زنة الكرتونة 10 كجم بإجمالي 2 طن مجهول المصدر.

وتمكنت الحملة من التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما نفذت الرقابة التموينية بشبراخيت حملة تموينية على المحلات العامة والأسواق، حيث تم ضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والخاصة

كما تم تحرير محضر لأحد محلات بيع اللحوم المجمدة والكبده وتم التحفظ على كميه من الكبده غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.