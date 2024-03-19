إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة في مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول كلا من: "إبراهيم عبدالسميع" 57 عاما، و"مرفت وصفي" 47 عاما، و"عبده إبراهيم" 27 عاما، وشقيقه "ماهر إبراهيم" 23 عاما، و"سماح عبدالمنعم" 35 عاما، وشقيقتها "بدوية عبدالمنعم" 40 عاما، مقيمين بمدينة القنايات، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر مشاجرة بمدينة القنايات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خطف طفل والتعدى عليه بالخانكة

وفى سياق آخر فقد قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لاتهامه بخطف طفل والتعدى عليه بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30644 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2226 لسنة 2023 كلي شمال بنها، باتهام "عصام ص ع"، 20 سنة - عامل باليومية، ومقيم بالزاوية الحمراء القاهرة، لأنه في يوم 16 / 5 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قام بخطف بالتحايل المجني عليه "أحمد م ف"، "طفل"، بأن استغل حداثة سنه موهما إياه على إعطائه حسابا للألعاب الإلكترونية وتمكن بتلك الوسيلة من استدراج المجني عليه حيث أبعده بقدرته عن أعين ذويه.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان سالف الذكر تعدي علي المجني عليه سالف الذكر والذي لم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية وعلى إثر ارتكاب الجريمة محل الاتهام بعاليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.