لإصلاح كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن توماس 3 بالأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عن حدوث كسر مفاجئ فى خط مياه قطر 300 مم فى قرية توماس مركز إسنا أدى إلى انقطاع المياه عن توماس 3 والمناطق التابعة لها، وتجرى حاليًا أعمال الإصلاح، مؤكدة أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، حال طلبها، عبر التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من أى هاتف، أو الأرقام التالية:- "0952282406 - 0952284116 -01147999752".

تدريب الدفعة الأولى من غواصين محطات المياه على برنامج الغطس في المياه المفتوحة

وكانت قد نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات إتمام تدريب الدفعة الأولى من غواصين محطات المياه على برنامج الغطس في المياه المفتوحة (open water diving one star)، وذلك باعتماد من الاتحاد المصرى للغوص وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.

وشملت الفعاليات تدريب عدد 10 غواصين، حيث تم تدريب 5 منهم كدفعة أولى، ويأتى ذلك ضمن إشراف الإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة، وفى إطار توجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.