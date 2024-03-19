4 عاطلين يعترفون بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن

أدلى 4 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القليوبية ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن بأسلوب التسلق.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية أحدهم عميل "سىء النية"، واعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وفى سياق اخر فقد تنظر الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم محاكمة 3 متهمين، في القضية رقم 52 لسنة 2024، والمعروفة بداعش التجمع.

وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتي أكتوبر من عام 2021، المتهم الأولي تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وفيما حاز واحرز المتهم الأول سلاح ناري مششخن "مسمس"، لاستعماله في أنشطة تخل بالأمن العام.

ثانيا: المتهمان الأول والثالث ارتكبا جريمة تمويل الإرهاب، وكان الغرض من التمويل ارتكاب أعمال إرهابية.

ثالثا: المتهمان الثاني والثالث انضما الي الجماعة الإرهابية الواردة بأمر الإحالة مع علمهما بأغراضها.