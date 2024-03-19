الدفع بـ5 سيارات إطفاء .. السيطرة علي حريق في وسط البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، علي حريق محدود ،تبين من التحريات، أنه نشب في عقار سكنى بمنطقة وسط البلد ،تحديدا في شارع شامبليون ،دفعت قوات الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ ب5 سيارات إطفاء نجحت في إخماد الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من أحد العقارات ،تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

الدفع ب5سيارات إطفاء ..السيطرة علي حريق في وسط البلد .



البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة إطفاء القاهرة بنشوب حريق في عقار سكنى بشارع شامليون وسط البلد ،توجهت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين أن النيران بدات من الطابق الثالث بألعقار محل البلاغ وتمت السيطرة على النيران في وقت قصير .

نقاش ينهي حياته في نهار رمضان ببولاق الدكرور

كما أقدم نقاش علي إنهاء حياته شنقًا، اليوم الثلاثاء، داخل مسكنه في بولاق الدكرور بالجيزة، وقالت التحريات الأولية، إن إدمانه لمخدر الآيس، وراء إقدامه على ارتكاب الواقعة، إذ أفادت أسرته بعدم وجود شبهة جنائية.

وتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث بولاق الدكرور، بتخلص «نقاش»- عمره 41 عامًا داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسيه.

و كان قد ورد من الأهالي ، بلاغا إلي وحدة المباحث في بولاق الدكرور بالعثور على جثة رجل في شقته، وبالانتقال والفحص اتضح أن الرجل أعد لنفسه مشنقة إذ علق رقبته في «جنش»، وباستدعاء زوجته قالت إن زوجها حاول إنهاء حياته قبل 3 أشهر بـ«سم الفئران»، وبنقله إلى معهد السموم كُتب له عمرًا جديدًا، ليعيد المحاولة مرة أخري متخلصًا من حياته بطريقة مأساوية.



بإخطار النيابة العامة، طلبت نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرفها، لتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.