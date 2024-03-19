موعد انتهاء فصل الشتاء في مصر .. تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية على كافة الأنحاء وسقوط الأمطار، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهو ما دفع الكثير من المواطنين لطرح تسؤلات عن الموعد الرسمي لنهاية فصل الشتاء.

موعد انتهاء فصل الشتاء في مصر

موعد انتهاء فصل الشتاء في مصر… أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، في وقت سابقٍ، أن فصل الشتاء ينتهي رسميا يوم الخميس وهو نهاية هذا الأسبوع.

موعد بدء فصل الربيع 2024 في مصر

موعد بدء فصل الربيع 2024 في مصر.. وفقًا للدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد البحوث الفلكية، فصل الربيع يستمر هذا العام 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة، وأن الاعتدال الربيعي يحدث عندما تتعامد أشعة الشمس تماما على خط الاستواء حول يوم 21 مارس من كل عام.

موعد شم النسيم 2024

ويحل موعد شم النسيم 2024 هذا العام يوم 6 مايو المقبل، 27 شوال القادم، ويشهد المناخ في فصل الربيع تقلبات في الجو نتيجة لنشاط رياح الخماسين، وهي رياح جنوبية شرقية فصلية جافة وحارة تأتي من الصحراء الكبرى.