التحالف الوطني يقرر رحلات عمرة وحوائز مالية قيمة فى مسابقة حفظ القران الكريم

اعلن النائب محمد جمال الجارحي، امين عام التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم ، أن التحالف ، أطلق مساء الاثنين، المسابقة الكبرى للقرآن الكريم بمشاركة 1427 متسابق ومتسابقة من كافة قرى ومراكز محافظة الفيوم، وتضم المسابقة ثلاث مستويات (حفظ القرآن الكريم كاملاً، حفظ 20 جزءًا، حفظ 10 أجزاء) .

ويقوم على تحكيم المسابقة لجان متخصصة من كبار العلماء والقراء والأئمة والوعاظ من الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة.

وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى على رحلات عمرة وجوائز مالية قيمة، بالإضافة الي تكريمات متنوعة للمتسابقين المتميزين في التلاوة وأصحاب القدرات الخاصة في حفظ وفهم القرآن الكريم.

وكانت امانة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم ، ومؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية ، عن مواعيد واماكن اجراء اكبر مسابقة لحفظة القران الكريم ، التي تضم كل قري ومدن المحافظة.

ثلاثة ايام للمسابقة

وتجري المسابقة في كل مراكز المحافظة ايام 8 ،9 ، 10 رمضان، في مركز اطسا تجري المسابقة بقاعة نقابة المعلمين، ويبلغ عدد المتقدمين من مركز اطسا 22 بنين ، ، 79 بنات ، وفي مركز سنورس تقام المسابقة بمؤسسة الدكتور رحب جمعة بسنورس، وبلغ عدد المتقدمين من البنات 89 متسابقة، ومن البنين 280 متسابق، وفي مركز طامية تقام المسابقة بمقر جمعية الزهراء بقرية عفيفي، بجوار مسجد التوحيد، وبلغ عدد المتقدمين 40 متسابق من البنين ، 98 من البنات.

اما في مدينة ومركز الفيوم تجري المسابقة بمقر جمعية الاتصالات الخيرية بالمدينة الصناعية، بجوار شركة الكهرباء، وبلغ عدد المتسابقين من البنين 143 متسابق، ومن البنات 376 متسابقة، وفي مركز يوسف الصديق تجري المسابقة في مكتب النائب محمد جمال الجارحي، وبلغ عدد المتسابقين من البنين 58 متسابق ومن البنات 152 متسابقة، وتجري المسابقة في مركز ابشواي بمكتب النائب محمد جمال الجارحي، وبلغ عدد المتقدمين 23 متسابق من البنين و76 متسابقة من البنات.

يذكر أن المسابقة تجري في ثلاثة أقسام القسم الاول حفظة 10 اجزاء وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لهذا القسم عبر شبكة الإنترنت 106 من البنين ، و 256 من البنات، و تقدم لنفس القسم بمستندات ورقية من البنين 117 متسابقا، ومن البنات 270 متسابقة.

فيما تقدم للقسم الثاني من المسابقة، حفظة 20 جزء عن طريق شبكة الإنترنت من البنين 77 متسابق ، ومن البنات 226 متسابقة، فيما تقدم للمسابقة في نفس القسم بمستندات ورقية من البنين 41 متسابقا، ومن البنات 166 متسابقة.

وتقدم الي القسم الثالث من المسابقة، حفظة القرآن الكريم كاملا، عن طريق شبكة الإنترنت من البنين، 26 متسابق، ومن البنات 71 متسابقة، وتقدم الي نفس القسم بمستندات ورقية من البنين 24 متسابق، ومن البنات 72 متسابقة ، ليبلغ إجمالي المتقدمين للمسابقة في كل الاقسام ولكافة المرق بنين وبنات 1427 متسابق ومتسابقة.