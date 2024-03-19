أمراض الغدة الدرقية تؤثر على حالة الجلد والشعر.. طبيبة تكشف التفاصيل

ذكرت الدكتورة إيلينا مامونتوفا، أن الجلد والشعر والأظافر والعديد من سمات المظهر يمكن أن تخبر الشخص بأنه مصاب بأمراض الغدة الدرقية.

تحدثت الدكتورة مامونتوفا عن كيفية تأثير مشاكل الغدة الدرقية على المظهر، مشيرة إلى أن أمراض الغدة تؤثر على حالة الجلد.

والتغيرات في وظيفة الغدة الدرقية تؤثر على حالة الجلد، ومع زيادة وظائف الأعضاء (التسمم الدرقي)، يزداد نشاط الجهاز الودي الكظري ويتطور التعرق الشديد، ويزيد تدفق الدم إلى الجلد، ونتيجة لذلك يصبح ساخنًا ومخمليًا ورطبًا، وعندما يكون منخفضًا، على العكس من ذلك، يكون هناك جفاف في الجلد، وتقشير وحتى خشونة في الجلد.

كما أن خلل الغدة الدرقية يؤثر على حالة الشعر وعندما يحدث نشاطه المفرط، يتم تسريع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم ويتم تنشيط إمداد الدم إلى بصيلات الشعر ونتيجة لذلك، يصبح الشعر أكثر مرونة وأقوى وأكثر حريرية.

مع عدم كفاية وظيفة الغدة (قصور الغدة الدرقية)، يحدث العكس ويصبح الشعر أسوأ من الناحية النوعية، وينمو بشكل سيء ويتعرض للتساقط.

وأضافت مامونتوفا أن أمراض الغدة الدرقية يمكن أن تغير أيضًا حالة الأظافر، ويؤدي التسمم الدرقي (المعروف أيضًا باسم فرط نشاط الغدة الدرقية) إلى ترقق الصفائح الدموية فتصبح ناعمة للغاية وتتقشر. يساهم قصور الغدة الدرقية في زيادة هشاشة وتشقق الأظافر.

وأشارت الخبيرة إلى أنه من المهم أن نتذكر أن مثل هذه الأعراض لا تقتصر على أمراض الغدة الدرقية فقط وقد تصاحب حالات أخرى.