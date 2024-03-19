الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد مرغني: الزمالك تطور فنيًا تحت قيادة جوميز

أحمد مرغني
أحمد مرغني

أكد، أحمد مرغني، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق تطور على الصعيد الفني، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خلال الفترة الأخيرة.

إقرأ أيضًا..

txt

الزمالك يعلن تنظيم دورة رمضانية لكرة القدم

قال أحمد مرغني في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، أنه رغم خسارة مباراتي الأهلي والجونة، إلا أن الفريق قدم مستوى فني مميز وتطور أداء اللاعبين تحت قيادة فنية للبرتغالي جوميز.

وأضاف، جوميز نجح في زيادة نسبة الاستحواذ للفريق، وتطبيق الضغط على لاعبي المنافس بشكل جيد.

وأتم مرغني تصريحاته مؤكدًا أن جوميز مدرب جيد على الصعيد الفني، ولا بد من منحه الفرصة كاملة وعدم محاسبته بالقطعة.

مواد متعلقة

أستبعاد ميسي من تشكيلة منتخب الأرجنتين في رحلته الى الولايات المتحدة الأمريكية

الزمالك يجهز لاعبيه لفيوتشر عن طريق زد

أكرم عبد المجيد: الزمالك لم يفقد الأمل في الدوري.. والكونفدرالية هدفنا الأول

كهربا في رامز جاب من الآخر: مكنتش اعرف إني رايح للأهلي بعد الزمالك

تقسيمه قويه فى ختام مران الزمالك

جلسه خاصه بين جوزيه جوميز ولاعبى الزمالك

ماذا ينتظر الزمالك بعد التوقف الدولي؟
الجريدة الورقية