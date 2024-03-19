أستبعاد ميسي من تشكيلة منتخب الأرجنتين في رحلته الى الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين عن استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة منتخب الأرجنتين التي ستخوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة الأمريكية امام السلفادور و كوستاريكا ضمن اجندة الفيفا هذا الأسبوع بداعي الأصابة .

وكان ليونيل ميسي قد خرج مصابا في الدقيقة 51 من مباراة فريقه أنتر ميامي الأمريكي امام فريق ناشفيل ضمن مباريات بطولة كأس الكونكاكاف وعقب المباراة اعلن المدير الفني الارجنتيني تاتا مارتينو ان ميسي خرج من المباراة بسبب مشاكل عضلية في ساقه اليسرى وبعدها لم يشارك ميسي في مباراة انترميامي الهامة امام دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي يوم السبت الماضي و يستبعد اليوم من قائمة منتخب الأرجنتين في مبارياته الودية في الولايات المتحدة الأمريكية .

وكانت مباريات منتخب الارجنتين الودية من المفترض ان تقام في الصين الا ان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد قرر اقامة المباريات في الولايات المتحدة الامريكية بعد ازمة عدم مشاركة ليونيل ميسي في مباريات انتر ميامي في هونج كونج .

وستواجه الأرجنتين السلفادور على ملعب لينكولن بولاية فيلادلفيا يوم 23 مارس الحالي وبعدها سيلاقي منتخب كوستاريكا على ملعب الكوليزيوم التذكاري بلوس أنجلوس بعدها بأربعة ايام .

يذكر ان مباريات منتخب الارجنتين في الولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن استعدادات منتخب الارجنتين لخوض كوبا أمريكا في شهر يونيو المقبل .